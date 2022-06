"Atmosfere Distintive" perché ogni luogo è strettamente connesso a ciò che lo circonda e l''architettura deve tenerne conto, integrarsi, ascoltando il genius loci, lo spirito distintivo del luogo, che sia in piena campagna, in un borgo storico o in una metropoli caotica.

"Atmosfere Distintive" perché ognuno di noi ha la propria storia ed identità e la casa ne è un riflesso, lo specchio dell'anima, oltre le mode ed i condizionamenti ed è questo che Atmosfere Distintive farà per voi.

Vogliamo promuovere il valore di un’abitazione che sia accogliente, funzionale e alla portata di tutti, offrendo soluzioni economiche ma di grande effetto: lavoriamo per ottimizzare le risorse a disposizione con interventi precisi e rapidi, esaltando i pregi dell’abitazione e arricchendo ogni ambiente con dettagli che fanno la differenza, che si tratti di migliorare le qualità abitative di uno spazio, di rilanciare un immobile in vendita o in affitto o di allestirlo per la micro ricettività.

HOME STAGING per rilanciare il tuo immobile in vendita o in affitto. Distinguiti.Conquista i visitatori con i nostri servizi di valorizzazione immobiliare.

HOME RELOOKING per migliorare le qualità abitative del tuo spazio con pochi mirati interventi e senza ristrutturazioni, per renderlo perfetto per te e le tue esigenze.

DECLUTTERING per creare un ambiente più confortevole, vivibile e funzionale, depurando lo spazio da tutto ciò che è superfluo. Liberati dal caos.