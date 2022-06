Altraforma360

nasce nel 2013 come incubatore di idee e luogo di sperimentazione dove Andrea Marino lavora in prima persona come artigiano moderno . Andrea Marino // nato a Pescara nel 1976 Dopo aver terminato gli studi si dedica per alcuni anni a viaggiare in Italia e nelle capitali europee scoprendo la passione per il design Al suo ritorno porta con sè un bagaglio di esperienze ed emozioni e l 'unico modo per raccontarle ed esprimerle è attraverso la manualità . Per alcuni anni lavora in diversi settori ; lavorazione dell ' alluminio , carpenterie metalliche e falegnameria fino ad intraprendere la strada della produzione autonoma .

Altraforma360 un’attività creativa indipendente . Un ’ officina-laboratorio dedicata allo studio e alla ricerca Un progetto di riscoperta del saper fare che nasce dal desiderio di realizzare forme e riempire spazi con una produzione artigianale, in totale distacco dalle lavorazioni in serie e a partire da materiali di alto standard qualitativo . Design contemporaneo, resistenza e funzionalità .

Dal paesaggio urbano in continua trasformazione, dal ripetersi dei gesti quotidiani e in generale da tutto ciò che può essere fonte di spunto per esprimere un concetto .

La manualità come unica risorsa ; l'attenzione per tutto ciò che non si vede; l'attenzione a mantenere inalterata la natura dei materiali utilizzati .

Linee semplici ed essenziali nelle forme e negli utilizzi Non c ' è spazio per nulla di superfluo . Legno , cemento , metallo ed altri materiali . Tutto si incastra perfettamente e si fonde in un unico oggetto minimal , nostalgico e contemporaneo .