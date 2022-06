Sono un Architetto specializzato in interventi su edifici residenziali di ogni genere, dal piccolo appartamento alla villa d'epoca.

Ho decennale esperienza di interior design e progetto ogni aspetto dell'arredamento: dai mobili alle finiture, all'illuminazione.

Propongo i grandi brands italiani del luxury interior design, ma ho riscontrato che il vero lusso è la soluzione "su misura" di un prodotto artigianale unico, creato appositamente per la tua casa.

Collaboro da anni con artigiani italiani qualificati i quali sotto la mia diretta supervisione realizzano soluzioni di arredamento interni lusso, fuori dall'ordinario, con stile esclusivo, materiali pregiati e finiture preziose.

Mi occupo di ristrutturazioni e della progettazione ex-novo in ambito prevalentemente residenziale.

Per il tuo progetto, mi propongo come figura unica a cui potrai fare riferimento. Mi potrò occupare della Direzione Lavori coordinando le squadre di lavoro per farti risparmiare tempo e darti certezza della qualità del risultato finale.