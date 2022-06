Dopo una lunga esperienza come project coordinator nel settore immobiliare, una formazione in interior design ed una passione per l'arredo d'interni ed il recupero di mobili ed oggetti da riciclare, ho trovato la mia strada nel reinventare e dare nuova vita a spazi troppo spesso anonimi e tristi.

Grazie ad un intervento di Home Staging ogni immobile viene valorizzato al meglio per essere venduto o affittato nel minor tempo possibile ed al miglior prezzo.

Il servizio di Redesign è invece rivolto a chi vuole rinnovare la propria casa, ufficio, negozio o B&B, con interventi mirati e pochi costosi.