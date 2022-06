Il progetto Expat Design nasce dalla volontà di creare dei micro-ecositemi green nelle case e negli ambienti in cui viviamo. Il nostro scopo è dare nuova vita a materiali semplici come il vetro e lo stagno, creando dei terrari geometrici per accogliere elementi naturali (pietre, terra, piante). Il risultato è la nascita di piccole vere e proprie opere d’arte, uniche nel loro genere.

Seguendo l’ispirazione e i desideri dei nostri clienti, oggi realizziamo oggetti di design con vari utilizzi, rivalutando l’antica arte del vetro stagnato e dando forma ai nostri sogni.

I principi su cui si basa tutto il lavoro di EXPAT DESIGN sono:

-estetica funzionale

-minimalismo

-recupero e ecologia