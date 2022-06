MATERICA ARCHITETTURE può essere considerata come un contenitore di idee e professionalità al servizio dell'opera progettata, sia essa uno spazio esterno, un edificio, un interno di architettura o un oggetto di design. Ha sede a Roma, ed esperienza ventennale nel settore. Nasce dall'unione tra il nostro team, dotato di abilità specifiche, con altre realtà professionali diverse, in possesso di competenze selezionate ed aggiuntive, il tutto per compiere scelte innovative, atte a garantire il migliore risultato finale. Lo studio di architettura Materica realizza progetti pubblici, edificazioni residenziali e non residenziali, vanta grande capacità ed esperienza nell'architettura di interni ed opera nella riqualificazione urbana e nel recupero e riuso di edifici e siti, con grande attenzione alla sicurezza e sostenibilità dei progetti realizzati.