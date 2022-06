Raffaella Brunzin nasce a Venezia, dove si laurea in Architettura. Coniuga l'attività didattica a quella di designer indipendente. Dal 2005 collabora con il Corso di Laurea in Design della Moda dell'Università IUAV di Venezia. La sua passione per la materia e la profonda conoscenza delle tecniche tessili si esprimono nella creazione di oggetti lineari ed essenziali. Tali oggetti sono spesso progettati a partire dal materiale, dalle sue qualità intrinseche che vengono enfatizzate dalla forma e che talvolta si trasformano mediante un gesto. Nel 2006 ha co-fondato Manos, una rassegna temporanea e indipendente ideata per presentare e vendere oggetti di design autoprodotto.