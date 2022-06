Sara Pivetta, Stefania Restelli e Stefano Rigoni, laureati al Politecnico di Milano, fondano lo studio nel 1995; sviluppano presto la convinzione che progettare debba essere un atto culturale al servizio dell'uomo e dell'ambiente; l'attenzione alla sostenibilità come capacità di modifica equilibrata del territorio, ma anche come volontà di controllo attento delle risorse economiche, è un obiettivo costante. Lo studio realizza un'architettura essenziale, in cui l'espressività trova spazio fra razionalità e semplicità: al centro della ricerca resta la potenzialità linguistica dei materiali e dei volumi, interpreti di un racconto garbato.