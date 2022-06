FAIRHOME è la vetrina di immobili che parte da un nuovo punto di vista, quello dell’acquirente. Nato per offrire un'opportunità inedita a chi intende vendere o comprare un immobile, il servizio che proponiamo consente di conoscere in modo esauriente le caratteristiche e le potenzialità dell’immobile stesso, al fine di poter consentire, da un lato, di vendere una cosa certa e, dall'altro, di fare una scelta di acquisto corretta e consapevole. Siamo convinti che un immobile non è solo ciò che si vede e soprattutto può dare di più di ciò che si sente a prima vista: per questo motivo attraverso l’Home Staging, o lo Studio di Fattibilità, proponiamo la valorizzazione dell'immobile prima che sia messo sul mercato, proprio per metterne in luce le sue reali potenzialità. “Conosci ciò che compri e compri ciò che conosci” è il nostro modo di occuparci degli immobili, attraverso una puntuale e professionale analisi tecnica ed amministrativa che “certifica” l’immobile stesso e ne dà una valutazione reale, che tenga conto delle sue caratteristiche e potenzialità.