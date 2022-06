L’attività del DLA design_lab si profila variegata nella sua

articolazione essendo ampio il ventaglio di servizi e lavorazioni erogabili: le competenze del laboratorio si estendono dalla progettazione edilizia alla progettazione di interiors.

Coerentemente con la costante natura di ricerca e sperimentazione, facciamo del designlab l’occasione per favorire la continua generazione di idee e stimoli, indispensabile per chi si dedica all’architettura e al design con un approccio moderno e in sintonia con la contemporaneità, in una miscela di linee, volumi, luci, colori, forme e decorazioni dove lo spazio interno è trasformato in un contenitore plasmato sul cliente.

Le attuali esperienze nell’ambito delle ristrutturazioni per locali commerciali (bar, ristoranti, show-room) e nel campo navale-nautico portano all’obiettivo di una continua specializzazione nel settore, con particolare attenzione all’ingegnerizzazione del prodotto per l’arredamento, il Project Engineering.