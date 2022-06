Dopo la laurea con lode a Firenze, collabora alla didattica del corso di rilievo della Facoltà di Ferrara e approfondisce una ricerca sull'architettura dei primi decenni del Novecento occupandosi della della curatela di Mostre per i Comuni di Forlì e Predappio. Nel 2000 si trasferisce a Roma per collaborare al progetto del nuovo Campus universitario di Forlì presso lo studio dell'architetto Lamberto Rossi. Nel 2002 apre il proprio studio di Architettura a Forlì (dal 2012 anche a Bologna) occupandosi di ristrutturazioni e progettazione, urbana e d'interni, per interventi residenziali, turistico alberghieri, direzionali, commerciali e produttivi.