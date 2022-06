La nur-glas è un’azienda produttrice di sistemi fissi, scorrevoli tutto vetro ispirati a uno dei 5 punti fondamentali della filosofia di Le Corbusier: le finestre a nastro. I sistemi tradizionali considerano il vetro come semplice elemento riempitivo e il telaio come elemento strutturale. La nur-glas lavora sulle caratteristiche intrinseche del vetro, la cui funzione è di elemento portante, libero di scorrere all’interno del telaio senza regole e dimensioni. Il telaio infatti viene trasformato in una guida che controlla unicamente il movimento scorrevole del vetro, grazie all’innovativo sistema di doppi cuscinetti in acciaio inox posti sul profilo inferiore, con una portata di 7,5 q.li per metro lineare. I sistemi prodotti sono di due tipologie, il weeeze con un vetro spessore variabile da 36 a 42 mm, con una performance termica certificata di 1,3 w/m2 K con vetro Ug 1,1. Il sistema è stato certificato in classe 4 per la permeabilità all’aria, classe B3 per la resistenza al vento e 7A per la permeabilità all’acqua. Weeeze plus con vetro spessore variabile da 54 a 62 mm, con una performance termica certificata di 0,75 w/m2 K con vetro Ug 0,5 . Il sistema è stato certificato in classe 4 per la permeabilità all’aria, classe B3 per la resistenza al vento e 9A per la permeabilità all’acqua. In entrambi le tipologie sono a disposizione da 1 a 3 binari, che permettono illimitate combinazioni al numero di partizioni e aperture a seconda delle esigenze di progetto.I nostri sistemi offrono inoltre l’opportunità di progettare aperture di grandi dimensioni, standard max 18 mq, a richiesta possiamo realizzare ante scorrevoli max 27 mq, nonché di realizzare angoli fissi o apribili. Crediamo nel vetro perché “noi viviamo perlopiù in spazi chiusi. Essi costituiscono l'ambiente da cui si sviluppa la nostra civiltà. La nostra civiltà è in una certa misura un prodotto della nostra architettura. Se vogliamo elevare il livello della nostra civiltà saremo quindi costretti, volenti o nolenti, a sovvertire la nostra architettura.” (CIT. Paul scheerbart). Se amate il vetro la nur-glas è questo è tanto altro ancora.