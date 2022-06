Antonella De Carlo, architetto e interior designer, è la titolare dell'omonimo studio milanese [De Carlo Architetti] che, spaziando dal design, all'architettura di interni fino alla progettazione architettonica a scala urbana è in grado di offrire, grazie alla collaborazione con professionisti freelance da lei coordinati, un servizio a tutto tondo che accompagna il cliente lungo l'intero iter progettuale: dal concept (l'idea iniziale) alla sua realizzazione; a Milano per cominciare... e fino a dove un progetto renda interessante allontanarsi.





Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, di un'abitazione privata, o di uno spazio commerciale, all'architetto si richiede di interpretare il tema di progetto e i desiderata del cliente, non solo declinandoli attraverso specifiche necessità (tecniche, funzionali, qualitative e di budget) ma sapendo anche tradurre tutto questo in un'immagine personalizzata ed esclusiva nella quale il cliente si riconosca e che senta “sua”.

La capacità maturata dalla Studio attraverso un'esperienza pluridecennale, è trasferire queste premesse in un progetto che, a partire dal tema affidato, dia vita a qualcosa di nuovo, o percepito come totalmente trasformato; da un lato lavorando attraverso un attento ridisegno della superficie a disposizione alla ricerca di una rinnovata qualità dello spazio; dall'altro introducendo soluzioni inedite, dettagli significativi e matericità originali capaci di caratterizzarlo e renderlo unico: non solo espressione della "firma stilistica" del progettista ma accurata interpretazione della personalità di chi lo abiterà o del brand che andrà a rappresentare.





Il progetto si articola, ovviamente, in modo molto diverso a seconda che il tema di progetto sia un'abitazione, uno spazio commerciale o ancora la creazione di uno "spazio icona", o Flagship space, ovvero un luogo le cui scelte figurative, materiche e stilistiche verranno assunte dal brand --azienda o startup-- quale proprio stile.

Nel primo caso (abitazioni, uffici ecc) il lavoro parte dall'elaborazione di Studi di fattibilità, ovvero una serie di proposte di progetto il cui scopo è indagare le potenzialità dello spazio oggetto di intervento, attraverso soluzioni di complessità differente.

Una seconda fase di progetto, quella del progetto definitivo, svilupperà a livello esecutivo la soluzione approvata definendone, in una visione progressivamente sempre più dettagliata, materiali, dettagli, arredi, finiture e particolari mediante lo studio di Moodboard personalizzati e un modello 3D. La Direzione Lavori, lo sviluppo esecutivo degli arredi e dei dettagli su misura, il coordinamento degli artigiani incaricati dell'esecuzione, la selezione e proposta di arredi e illuminazione di serie, l'assistenza agli ordini e agli acquisti, completeranno il percorso.

Diversamente, nella creazione di uno spazio commerciale o di un Flagship space, pur restando sostanzialmente simili le fasi successive di sviluppo del progetto, la formulazione del concept deve necessariamente essere preceduta da uno studio del prodotto/azienda, da un'analisi dell'immagine dei competitor e dalla individuazione, da parte del committente, del mood più appropriato tra quelli che verranno presentati. Solo allora, dopo questa fase preliminare che già stabilirà alcuni "ingredienti" sostanziali, potrà avere luogo la formulazione di una proposta progettuale.





Antonella De Carlo si è formata, già a partire dagli anni universitari, presso un importante studio milanese con il quale ha collaborato a lungo, partecipando a significativi progetti di committenza pubblica, residenza e attrezzature collettive. Dopo la laurea, conseguita presso il Politecnico di Milano, è stata co-fondatrice di due studi associati nei quali si è occupata di estendere l'attività, oltre che al settore delle grandi opere (dighe, centri internodali) e della progettazione architettonica a livello urbano, al settore dell’architettura d’interni, degli allestimenti, del disegno degli arredi e della ristrutturazione, con lavori pubblicati su numerose riviste di settore.