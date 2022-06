Nasce a Milano, nel 2013, Rubeus Milano, un marchio di pelletteria che racconta la visione di una

giovane creatrice russa, Nataliya Bondarenko e la sua passione per le borse, intese non solo come

accessorio distintivo dell’abbigliamento ma anche come veri oggetti da collezione.

«Rubeus Milano» è il nome che Nataliya ha scelto per lanciare il suo brand partendo dal sostantivo

latino di Rubino, gemma talismano d’amore e passione, forza e inulnerabilità, abbinato a Milano,

nome-logo della città dove la designer ha deciso di vivere con la sua famiglia.

La prima collezione «Rubeus Milano», per la primavera estate 2015, viene lanciata durante la fashion week milanese per essere presentata alla stampa e ai buyer internazionali.

Caratteristiche principali: la scelta di materie prime pregiate e selezionate in esclusiva, come il

coccodrillo, la lucertola, il serpente e le pelli francesi, declinate nei diversi colori della stagione; una

silhouette di design moderna, di carattere e dal forte impatto. E, infine, la scelta di un simbolico

interno rosso. Rosso Rubino, naturalmente.