Francesca Braga Rosa (Arzignano-Vicenza, 1978) e Ivano Vianello (Padova, 1974) lavorano associati dal 2005, a Vicenza, sotto il marchio ivdesign.it. Laureati in architettura allo IUAV di Venezia, si occupano di architettura d’interni, paesaggio e design, in contesti storici e contemporanei. Nel 2008 hanno dato vita al progetto ”About Design Vicenza” e, nel 2009, alla “Vicenza Design Week”.

Hanno disegnato per Nitoarredamenti (Rapsel), Antonio Lupi, Gruppo Sintesi e inoltre per l’azienda americana CB2 (Create&Barrel) e per Beamalevich, Barcellona.

Hanno partecipato al Salone Satellite nel 2009-2010-2011 e, nel 2012, alla mostra “Meet design” a Roma ai Mercati Traianei; nel 2013 hanno partecipato alla mostra “Il design italiano incontra il gioiello” a Milano alla Triennale e, nel 2014, alla mostra “Intorno alla cornice” e a Ventura Hive a Lambrate per il fuori Salone del Mobile.

Ivano Vianello, dal 2009, è docente di progettazione presso l’ISAI di Vicenza e nel 2013 ha pubblicato il libro “Atlante Italiano di Autoproduzione” e nel 2014 il mini catalogo “Pioneers in bathroom design”.