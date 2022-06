L'Atelier di decorazione La Gigiotta personalizza tutto quello che

il cliente richiede con le vecchie tecniche della pittura La creatività e il senso di eleganza della proprietaria Cristina fa si che anche un vecchio mobile ritorni ad essere apprezzato e utilizzato con laccature, decorazioni, o un semplice ritorno ad essere legno con il colore dell'essenza preferito, le stesse applicazioni possono essere apportate su mobili nuovi. Sono possibili anche dei coordinati in quanto Cristina dipinge anche su stoffa, vetro,legno, per esempio si può decorare un'armadio, una tenda, una coperta, una lampada con lo stesso decoro creando un'atmosfera irripetibile e unica, infatti ogni opera è un pezzo unico e non ha copie. Inoltre la consulenza nell'arredamento è unica e ricca di esperienza, Cristina può anche interviene direttamente in luogo per poi progettare le modifiche ed i consigli da apportare in base all'esigenza del cliente. Basterà prendere un'appuntamento per iniziare un piacevole percorso con "La Gigiotta".