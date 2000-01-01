STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA, ARCHITETTONICA E D'INTERNI
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OPERA PRIMAPER UN EDIFICIO REALIZZATO IN MATTONI FACCIA A VISTA (ROMA 2000).
- Indirizzo
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PIAZZA UNITA' D'ITALIA 54
21047 Saronno (Va)
Italia
+39-3471531492
Proprietà legale
RUGGERO BORGHI