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BORGHI ARCHITECT&amp; PARTNERS
Architetti a Saronno (Va)
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    STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA, ARCHITETTONICA E D'INTERNI

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    SELEZIONATO TRA I PROGETTI VINCITORI AL CONCORSO OPERA PRIMA PER UN EDIFICIO REALIZZATO IN MATTONI FACCIA A VISTA (ROMA 2000).
    Indirizzo
    PIAZZA UNITA' D'ITALIA 54
    21047 Saronno (Va)
    Italia
    +39-3471531492
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