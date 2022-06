Offriamo servizi di progettazione in architettura e design d'interni e servizi di consulenza sulla base dell'esperienza nel campo dell'architettura e del design di Ana D'Apuzzo (M. Arch., Dipl.Arch.Eng.FTN).

Offriamo anche servizi di consulenza artistica per assistere i nostri clienti nella scelta di opere d'arte e nell'organizzazione della loro presentazione in spazi pubblici, come uffici, ristoranti, alberghi, negozi e centri commerciali.

Promuoviamo le opere dell'artista e architetto Ana D'Apuzzo attraverso diversi media. Organizzano mostre tematiche dei suoi dipinti e opere architettoniche e diffonderli nel mondo. Lo studio/showroom di Ana D'Apuzzo si trova ad Ascona, in Svizzera.