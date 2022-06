Falegnameria De Stefano

dagli anni ’30 un’inesauribile passione per il Legno

La falegnameria De Stefano "Creazioni in Legno", nasce in provincia di Fermo da un'innata passione per la lavorazione del legno, tramandata da padre in figlio secondo le antiche tradizioni.

Ci occupiamo a 360° di spazi da abitare, dalla progettazione alla realizzazione.