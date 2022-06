MaBo è una storia fatta di metallo, persone e passione. Trae origine dalla storica carpenteria torinese MA-BO nata negli anni 70 da Lorenzo Bosca. L'azienda Inizialmente costituita da due persone, specializzandosi, è cresciuta arrivando a comprendere una trentina di risorse. L’espansione determinante è avvenuta negli anni 90 con la seconda generazione. L’attuale titolare Paolo Bosca decide di dedicare la sua esperienza imprenditoriale, il know how e la tecnologia ad una nuova scommessa: nel 2009 nasce il marchio “MABELE”. Questa divisione interna si propone con due linee di interior design : i Complementi d’arredo e le Opere Architettoniche. Il punto di forza estetico delle opere realizzate consiste nell'unione tra personalizzazione dei prodotti ( attraverso l'uso del taglio laser) e i trattamenti artigianali. Durante la fase di lavorazione il metallo viene concepito come un tessuto da modellare e piegare, ed è proprio per la cura e l' attenzione dedicata che nasce l'idea per lo slogan aziendale: "I sarti del metallo". L’Azienda è in grado di realizzare architetture sia per l' ambito pubblico che privato garantendo ai clienti sicurezza, affidabilità e certezze nelle tempistiche. Uno staff interno di professionisti lavora a stretto contatto con giovani architetti e designer allo sviluppo di idee innovative. Il lavoro di squadra e la professionalità degli “artigiani del metallo“ permette di tradurre l’idea in materia, sperimentando nuove forme e ricercando il connubio perfetto tra estetica e funzionalità.