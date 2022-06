MASSIMO DIVENUTO - ARTE E FOTOGRAFIA

torino . milano - italy

la televisione e i giornali come principale fonte di ispirazione.

il collage come punto di partenza, poi lo stucco, gli smalti e i gessi.

dal pannello in cartone alveolare di 20x30 fino alle tele di grandissime dimensioni, passando per le fotografie stampate su vari supporti e in varie dimensioni e poi "sporcate" ma arricchite con le resine, gli smalti, le scritte.

solo pezzi unici e in serie limitata.