Mario Cucinella è il fondatore di Mario Cucinella Architects - MCA. Con oltre 20 anni di pratica professionale, MCA ha sviluppato una grande esperienza nella progettazione architettonica, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell’impatto ambientale degli edifici. Tiene regolarmente conferenze in Italia e all'estero, mantenendo un ruolo attivo nella didattica in diverse Università.

Nel 2012 fonda Building Green Future l’organizzazione no-profit con l’obiettivo di integrare architettura sostenibile e energie rinnovabili per migliorare le condizioni di vita e l’accesso alle risorse nei paesi in via di sviluppo. Nel 2014 costituisce a Bologna S.O.S. - School of Sustainability, una scuola volta alla formazione di nuove figure professionali nel campo della sostenibilità.

Mario Cucinella Architects sta progressivamente ampliando la sua presenza internazionale: lo studio ha realizzato progetti in Europa, Cina, Africa Occidentale, il Medio Oriente, Australia. In tutti questi ambiti, MCA si sforza di esprimere, non solo il suo stile architettonico, ma piuttosto l’identità dei luoghi, delle persone, dei materiali e degli ambienti.