Lo Studio di architettura Virgili di Roma si occupa di seguire il cliente nel difficile compito di crearsi il suo “spazio vitale”, il suo habitat, sia esso un’abitazione, un luogo di lavoro o di relax.

Ideiamo, progettiamo e realizziamo il benessere dell’individuo. Operiamo a Roma ed in tutta Italia con particolare attenzione alla realizzazione e ristrutturazione di appartamenti, ville ed edifici di pregio oltre ad una particolare esperienza maturata nella progettazione e riorganizzazione funzionale di uffici, edifici per l’istruzione ed hotel. Siamo particolarmente esperti nel settore degli Asili Nido e Scuola per l’infanzia. Gli obiettivi qualitativi principali sono: funzionalità, efficienza e ottimizzazione. Progettare edifici funzionali ed efficienti significa integrare ed armonizzare esigenze architettoniche con l’operatività dei nuovi modi di abitare e lavorare. Progettare e realizzare ambienti come luoghi umani proiettati nella quarta dimensione, quella del tempo. Prefigurare quindi, coerentemente, spazi che possano adattarsi a tutte le possibili trasformazioni funzionali, organizzative e tecnologiche. Lo studio di architettura è composto da un team qualificato di Architetti ed Ingegneri. Una squadra giovane e dinamica, pronta ad affrontare le sfide con determinazione e a dedicare ai clienti il massimo delle energie per raggiungere insieme risultati efficaci e di qualità. La piena integrazione dei professionisti e la diversificazione delle competenze ha permesso allo studio di architettura Virgili di maturare una solida esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di manufatti architettonici. Da oltre 10 anni lo studio di architettura Virgili sviluppa soluzioni su misura per il settore delle ristrutturazioni edilizie curando progettazione preliminare ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. La forte crescita del settore del restauro e del recupero edilizio porta lo Studio di architettura Virgili a proiettarsi verso soluzioni che, nel rispetto della tradizione architettonica, volgano uno sguardo verso le nuove tecnologie applicabili, in un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica e progettazione impiantistica all’avanguardia.

· Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva.

· Valutazioni di terreni o immobili con indagini urbanistiche e commerciali.

· Studi di fattibilità.

· Preparazione e presentazione di DIA, SCIA, CIL, CILA e Permessi a Costruire.

· Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (D.Lgs 81/08).

· Progettazione e Adeguamento Antincendio D.P.R. 15172011.

· Redazione Attestati di prestazione Energetica APE (ex ACE).

· Ottimizzazione del progetto con massimo ricavo di superfici utili.

· Rigoroso studio delle planimetrie e dell’estetica.

· Assistenza tecnica per tutto ciò che concerne la costruzione (rilievi, strutture, impiantistica, direzione lavori, collaudo, ecc.).

· Valutazione offerte e contrattistica contabilità lavori, preventivi particolareggiati.

· Formazione Tecnica (Sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza Cantieri, Antincendio).

· Consulenze generali su operazioni immobiliari o gestione nel loro completo svolgersi.