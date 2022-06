Massimo Mariani, architetto e designer, nasce nel 1951 a Pistoia. Si laurea nel 1977 alla facoltà di Architettura di Firenze, dove insegna (dal 1980 al 1992) coadiuvando l'attività didattica di Remo Buti. Nel 1980 Mariani fonda assieme ad Alberto Casciani lo studio Stilema che si occupa della produzione di oggetti sperimentali e arredi. Nel 1986 con un gruppo di architetti (Pierangelo Caramia, Daniele Cariani, Maurizio Castelvetro, Maurizio Corrado, Dante Donegani, Fabrizio Galli, Giovanni Tommaso Garattoni, Massimo Iosa Ghini, Stefano Giovannoni, Bepi Maggiori, Giusi Mastro, Anna Perico, Roberto Semprini, Ernesto Spicciolato e Guido Venturini), è co-fondatore del movimento Bolidista. Dal 1980 lo studio Mariani si trova a Montecatini Terme e si occupa di architettura e Interior Design. Negli anni Mariani realizzato progetti diversi: dalle case private - tra le quali quella di Monsummano Terme (1989-90), Casa Benigni a Buggiano (1995-98), la Casa del Collezionista a Firenze (2009-10) e la Casa di Stefano ad Empoli (2009) – a edifici specialistici come il Museo Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino (2009), la Scuola Elementare e la Biblioteca Comunale di Ponte Buggianese (2010). Dagli anni '90 firma inoltre il design di numerose banche e aziende in Toscana (BCC di Fornacette, BCC di Cambiano e Cabel). Recentemente ha completato il progetto di ampliamento del Cimitero di Ponte Buggianese e la nuova sede della Banca di Pisa e Fornacette, mentre sono in fase di realizzazione la nuova sede di rappresentanza della BCC di Cambiano a Firenze, il nuovo quartier generale della stessa banca a Castelfiorentino ed alcuni altri edifici per uffici in Toscana.

Alcuni progetti hanno ottenuto importanti riconoscimenti come:

- “Inventare la copertina di Modo”, 1979;

- “La casa più bella del mondo”, 1988;

- “Premio Dedalo alla committenza”, 1999; - US Award 2009, 2009;

- il premio Architettura Territorio Fiorentino '14.

Per il design ha collaborato con Alessi, Alessi-Tendentse, Stilema, Meccani, Arredaesse, Limonta, Unitalia. Nel 2005 Verbavolant editore ha pubblicato la monografia “Massimo Mariani Progetti 1980-2005”;

Nel 2012 è stato invitato a partecipare alla XIII Mostra Internazionale di Architettura Biennale di Venezia, Padiglione Italia.