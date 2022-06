Alfredo Quaranta nasce il 26 settembre 1980 a Grottaglie, città pugliese in provincia di Taranto che vanta una tradizione ceramica pluricentenaria.

Frequenta la sezione Ceramica dell’Istituto d’Arte di Grottaglie e contemporaneamente inizia la sua formazione presso la bottega del Maestro Carmine Chianura, specializzandosi nell’arte della foggiatura al tornio. Nel 2001, conseguito il diploma, si trasferisce a Firenze per frequentare il corso di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti, dove si laurea con il massimo dei voti nel luglio del 2005. In quegli stessi anni porta avanti la sua attività e partecipa a numerosi eventi e concorsi di fama internazionale, come il “Mondial Tornianti” di Faenza che nel 2003 lo vede Primo Classificato Assoluto nella Sezione Giovani. Parallelamente alla formazione artistica si dedica a quella didattica, conseguendo nel 2007 l’abilitazione all’insegnamento delle Discipline Plastiche presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Attualmente insegna e lavora nel suo studio d’arte a Firenze.