Umberto Zanetti (Livorno 1957)

Laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Milano. Vive e lavora a Milano dove, nel 1982, apre un proprio studio occupandosi di progettazione architettonica, architettura di interni e design industriale e grafico.

Progetta e realizza diversi interventi in Italia ed all’estero (Stati Uniti,Francia,Belgio, Svizzera e Russia) nell’ambito residenziale, del retail e degli spazi dedicati al lavoro.

Nel campo del disegno industriale figurano le collezioni di arredi progettate per Unifor, Nero3 e le ricerche svolte nel settore del riutilizzo delle materie plastiche con PlasticDesign per la collezione di complementi per l’ufficio “Riciclo”, invitata alla mostra “Remade in Italy” di Milano e Shangai.

Ha organizzato e curato le mostre “MOCKBA XXI” presso il Museo di Architettura di Mosca - Muar – e la Triennale di Milano e “ Gabriele Basilico Mosca Verticale “ presso la Cité de l’Architecture di Parigi e lo Spazio Oberdan a Milano, realizzandone anche i rispettivi progetti di allestimento e grafica.

Ha partecipato a numerose conferenze ed al Congresso Mondiale degli Architetti (UIA) di Torino sul tema dello sviluppo della città di Mosca e sull’architettura russa contemporanea.

Attualmente è impegnato nella progettazione di edifici per residenze private, Social Housing, uffici, insieme allo sviluppo di numerosi progetti di architettura di interni ed allestimenti espositivi.E’ in corso l’organizzazione di una nuova mostra a Mosca dedicata al tema delle aree industriali dimesse della capitale russa.