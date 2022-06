NEOSTUDIO è uno studio associato guidato da Eleonora Burlando e Riccardo Miselli entrambi architetti, dottori di ricerca e docenti universitari di progettazione architettonica.

NEOSTUDIO è un laboratorio di idee in cui attività professionale e di ricerca convergono in una struttura giovane, dinamica e multidisciplinare, sempre in contatto con diverse realtà istituzionali, i cui prodotti sono pubblicati su volumi e riviste del settore.

Lo studio è attivo nel campo dell’interiors & temporary design, e cura progetto e realizzazione chiavi in mano per residenze private, ambienti commerciali oltre ad allestimenti per mostre, manifestazioni ed installazioni artistiche.

In circa dieci anni ha progettato e realizzato oltre 50 soluzioni applicate a diverse città italiane ed alcune realtà internazionali, ciascuna ritagliata – quasi fosse un abito su misura - specificatamente sulle richieste della committenza, con una particolare attenzione nel coniugare la componente estetica, la funzionalità e l'atmosfera ideata con i vincoli di tempo e costi posti alla base della richiesta. Grazie alla ricerca applicata alla definizione dello spazio interno e ai materiali, all'elevato livello di personalizzazione della soluzione ideata e alla flessibilità del servizio proposto – dallo sviluppo del concept fino alla cura di ogni aspetto legato alla realizzazione - NEOSTUDIO è oggi una realtà riconosciuta nel panorama della giovane architettura italiana.

NEOSTUDIO si occupa anche di progettazione architettonica e urbana, in ambito sia pubblico che privato, realizzando diversi spazi pubblici ed edifici e ottenendo numerosi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali di progettazione.