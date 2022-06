Studio associato SEZIONE D'ARCHITETTURA, con sede a Rovato - Provincia di Brescia.

Studio professionale di progettazione architettonica, fondato dagli architetti Pasqualini e Turra nell'anno 1986. Laureati in Architettura presso il Politecnico di Milano A.A. 1983-84; dove collaborano come cultori della materia dal 1989 al 1995 con ruolo di tutori. Partecipano a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, sia come autori che co-autori. Anche a livello locale lo studio associato "Sezione d'Architettura " si è fatto promotore di alcune iniziative legate alla promozione e diffusione di ricerche, studi e progetti riguardanti sia l'architettura che il patrimonio paesaggistico ed architettonico della Franciacorta. Progettano e realizzano nel tempo numerosi interventi, per committenti pubblici e privati, sia come nuove realizzazioni, ristrutturazioni ed ampliamenti di fabbricati esistenti, sia di restauro di edifici storici, situati nel territorio lombardo ed in particolare nella provincia di Brescia e Como.