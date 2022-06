Il nome, come il logo, è l’unione di due concetti: produzione seriale e artigianato. Ovvero codice a barre, tipico di una produzione industriale e l’impronta del dito, a sottolineare che il lavoro dell’artigiano è presente in ogni fase di esecuzione dell’oggetto su cui lascia la sua impronta e in cui prevale la ricerca e la contaminazione con altri materiali. Il tema ricorrente nei miei progetti è l’ironia supportata dalla funzionalità. Se poi l’oggetto riesce a creare un legame di natura affettivo con il suo acquirente, allora è il massimo. Nel progetto “Art. in Tavola”, selezionato e presentato alla Biennale di Venezia e al Mic di Faenza, porto a tavola i 12 articoli fondamentali della Costituzione. L’idea era di rendere “visibile” il concetto degli articoli, utilizzando il carattere tipografico come strumento espressivo e il piatto da tavola come supporto. Tra gli oggetti quello a cui sono molto legato è “Etna”, un set di piatti da tavola. Un omaggio al nostro vulcano e che è stato presentato a Milano in occasione del Design Week 2014.