Rosanna Orienti | architetto

Si laurea con lode nel 1995 presso la Facoltà di Architettura di Pescara ed inizia la collaborazione alle attività didattiche e di ricerca in progettazione architettonica, all’interno della stessa università.

Nel 2001 è Ph.D. , dottore di ricerca in Composizione architettonica ed in tale percorso partecipa a diversi seminari, convegni e workshop anche all’estero, in particolare a Waterloo in Canada e Montevideo in Uruguay.

Durante il percorso accademico cura diverse pubblicazioni su riviste che si occupano di ricerca architettonica.

Partecipa a numerosi concorsi di progettazione, nazionali ed internazionali alcuni dei quali vinti ed altri ottenendo delle menzioni.

Dal 1998 svolge la sua attività professionale occupandosi di architettura esplorando le diverse scale, dalla pianificazione paesaggistica all’interior-design.

Attualmente concentra il suo percorso formativo professionale approfondendo le tematiche che riguardano la riqualificazione energetico_ambientale e la rigenenerazione urbana .