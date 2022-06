TheSignStudio nasce un po' per caso un po' per necessità ma soprattutto per un forte legame d'amicizia tra il duo di Designer, composto da Matteo Vilardo 26 anni e Luke Hornung 28 anni, si forma presso l’Istituto Europeo di Design a Milano. Lavorando insieme scoprono di essere accomunati da un pensiero progettuale etico e narrativo che riversano nei propri progetti, nonostante le loro differenti origini e culture. Il primo nato in Sicilia e l’altro nato a Londra.I due appena laureati cominciano a intraprendere da subito la carriera di designer, aprendo il loro studio nel centro di Milano.



I primi progetti cominciano collaborando con il Centro Ricerche IED per aziende come Mulino Bianco, HugoBoss, Samsonite, Globo e Luxottica. Progettano una serie di utensili tecnici per BM group. Partecipano a diversi concorsi tra cui Eridania Sugar Design vincendo il primo premio e al Real 13+light arrivando finalisti. Alcuni dei loro progetti sono stati esposti in varie occasioni presso la Triennale di Milano. A soli 23 e 25 anni vengono inseriti nell’ADI Design Index 2011 nella sezione Targa Giovani,valida per la candidatura al Compasso d’Oro con il progetto Organic Pack. Nel 2012 vincono il Red Dot Design Award con la forbice X-PRO EVO for BM Group. Nel 2014 vengono inseriti nuovamente nell'ADI Design Index 2014 con il progetto ESAWARE. Attualmente insegnano presso lo IED di Milano nei corsi di Progettazione Grafica e Modellazione 3D.

Offrono un servizio di consulenza creativa completo a 360°

Strategia di Brand, Brand identity, Comunicazione e Design del Prodotto e Design d'interni. Lo studio crede e punta tantissimo nel "fare rete", creare sinergie tra competenze diverse per offrire soluzioni sempre più innovative e in costante evoluzione, per questo vanta numerose collaborazioni con Designer, VideoMaker, Copy, ArtDirector e FashionDesigner.

La continua ricerca e la voglia di innovare anche nell’approccio al design li porta ad aprirsi a nuovi orizzonti come quello dell’auto-produzione e del Digital Manufacturing