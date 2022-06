DISEGNI nasce nell’aprile 1996 con l’obiettivo di portare il design nel settore cartotecnico.

DISEGNI progetta e realizza allestimenti, espositori, packaging e mobili in cartone. Obiettivo di DISEGNI proporre un nuovo concetto di design SOSTENIBILE ed ECOLOGICO in grado di comunicare a diversi livelli e in differenti contesti.

Oggi DISEGNI esplora il mondo del cartone attraverso nuovi prodotti con la stessa grinta di sempre: sensibilità e attenzione ad uno stile di vita etico e sostenibile, amore verso il design e occhio attento alle tendenze contemporanee e alle numerose richieste del mercato. Questo si rispecchia in modo naturale nei progetti e nelle produzioni firmate DISEGNI, da sempre attente agli sprechi e alla scelta della materia prima. Il cartone in questo coniuga ambiti diversi rivolti sempre alla politica del riciclo. Il progetto è un momento di riflessione e raccolta di informazioni che si condensano poi in produzioni a basso impatto ambientale e di grande qualità estetica e funzionale. Il risultato è il successo dei mobili di cartone, del packaging, degli espositori e degli allestimenti prodotti da DISEGNI.