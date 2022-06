Nel 2002 Leonardo Galli e Angelo Gueli, dopo aver collaborato proficuamente per molti anni, hanno fondato lo “Studio di Architettura Galli e Gueli”, da allora hanno lavorato per committenti sia privati che pubblici. Pur non disdegnando progettazioni internazionali, come uno stabilimento balneare in Romania o il progetto per una scuola in Somalia, l’attività progettuale e lavorativa dello studio si concentra in Toscana sia per motivi geografici ma sopratutto per ragioni di approccio alla professione. Lo studio si occupa di tutte le fasi della progettazione dalle prime fasi sino alla direzione dei lavori in fase di esecuzione, questo approccio è possibile solo attraverso la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni costruttive e architettoniche locali. Lo studio e conoscenza dell’architettura tradizionale, classica e locale sono alla base della maggior parte delle realizzazioni e progetti dello “Studio Galli e Gueli”. L’attività dello Studio spazia dalla progettazione di nuovi edifici alla realizzazione di giardini al restauro di dimore e residenze storiche.

Leonardo Galli è nato a Firenze nel 1961, si è laureato in Architettura presso la Facoltà degli studi di Firenze con il massimo dei voti e lode. È stato segretario dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze dal 2002 al 2004. Dal 1995 al 1999 è stato membro della Commissione Edilizia del Comune di Firenze, attualmente è membro della Commissione Urbanistica del Comune di Fiesole.

Angelo Gueli è nato a Gela nel 1966, si è laureato in Architettura a Firenze nel 1995. Nel 1997 ha conseguito, presso l’accademia delle Arti del Disegno di Firenze, la qualifica post laurea di “Architetto Restauratore di Parchi e Giardini Storici”. È autore della guida ragionata ai giardini toscani intitolata “Meraviglie verdi” Dal 2012 si occupa di insegnamento Seguendo corsi di qualifica post laure per la progettazione del Verde.