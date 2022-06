Michelangelo Chiti, architetto è nato a Firenze, dove si è laureato in architettura.Lavora in Versilia dove ha profonde radici e un ottimo rapporto con la natura e l’elemento umano. Nel 1994 ha aperto un suo studio di architetto a Forte dei Marmi, che divide con l’architetto Gaia Nebuloni con cui collabora professionalmente e condivide la vita. La maggioranza dei suoi progetti riguarda residenze private a Firenze, Lucca, Empoli e in Versilia. Molti sono i suoi interventi di recupero di casali nel rispetto delle tradizioni locali.Se l’architettura è la madre di tutte le arti, LOFT Studio di Architettura è Ark-gallery: studio d’architettura + galleria d’arte e design. È loft per la struttura ma soprattutto per comunicare la volontà di essere luogo aperto alle idee, alle persone e al fare, un modo di essere e di pensare. Michelangelo Chiti e Gaia Nebuloni progettano insieme dal 1995 e da due anni hanno aperto questo nuovo “pensatoio” in via Stagi. La loro principale vocazione è per interventi architettonici di pregio sulle ville della Versilia: esemplare la ristrutturazione di Villa Solaria ispirata a richiami razionalisti, e realizzata evidenziando volumi puri e giocando con la famosa “luce versiliana”. I due architetti si sono occupati anche dell’allestimento open space della mostra “VS” in piazza Garibaldi e attualmente lavorano al restauro di Palazzo Quartieri, sede storica del Comune di Forte dei Marmi, e della nuova Biblioteca. Notevoli gli interventi sulla Nuova sede della DeltaLightITALIA e sul nuovo stabilimento della Gazzarrini Uomo