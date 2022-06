StudioFASE viene costituito a Milano da Luca Bucci per unire diverse competenze maturate nei campi della pianificazione urbana e dell'architettura per l'elaborazione di progetti integrati di intervento sul territorio.I lavori all'attivo vanno dai piani di governo del territorio agli edifici pubblici; dalla residenza agli interventi sul paesaggio; dai masterplans agli insediamenti produttivi e per il commercio. Temi che incrociano le molteplici scale del progetto approcciati con una costante attenzione alle modalità di evoluzione dello spazio contemporaneo, sia pubblico che privato.Attraverso rapporti consolidati in un network di professionalità specialistiche, lo studio si coordina con un team multidisciplinare in grado di affrontare la complessità proposta dai processi pianificatori ed edilizi.