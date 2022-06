Lo studio nasce a Pescara nel 2002 come laboratorio di idee e luogo di sperimentazione dove approfondire tematiche e tecnologie sempre nuove, elaborate con sensibilità e professionalità. Si occupa prevalentemente di interventi di recupero, ristrutturazione, interior design e architettura ecosostenibile; la qualità delle opere e dei progetti è avvalorata da premi, riconoscimenti e da pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

Lo studio dispone di numerosi e qualificati professionisti esterni con i quali ha consolidati rapporti di collaborazione, fiducia e capacità di lavoro in team ed è dotato di importanti strumentazioni informatiche hardware e software per far fronte alle più diverse esigenze di rilevamento, analisi bioclimatica, restituzione grafica in 3D / render, ed assicurare un controllo qualitativo costante in ogni fase di lavorazione e gestione del cantiere.