La BIEFFECI Architettura s.r.l. nasce nel luglio 2003, dal desiderio di professionisti impegnati nei settori dell’architettura e dell’ingegneria, di creare un apporto sinergico atto a soddisfare le esigenze progettuali e realizzative del territorio.Dalla Progettazione Architettonica Pubblica e Civile,al Restauro, alla Progettazione Strutturale ed Impiantistica, al Design, all’Urbanistica; la struttura si occupa da sempre e con la più assoluta competenza e professionalità, di questi ed altri settori, con il fine ultimo di soddisfare pienamente le esigenze del Cliente. Al suo interno professionisti esperti prestano la loro esperienza al fine di un miglioramento della qualità architettonica dei luoghi, non intesi come mere entità geografiche, bensì come terminali di una serie di aspetti che riconducono in modo sostanziale alla tradizione.Allo stesso tempo la continua ricerca e tendenza al miglioramento, nonché l’apporto costante dell’innovazione tecnologica, fanno di questo studio un importante punto di riferimento nel panorama tecnico/progettuale.