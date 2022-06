Maria Carfagnini Architetto è uno studio professionale che svolge la pratica della progettazione architettonica in tutte le sue declinazioni tipologiche con particolare attenzione allo studio degli interni sia a carattere privato che commerciale.

La linea comune dello studio è un segno chiaro e nitido, una traduzione per interni di "Less is More", dove lo spazio è ampio, vuoto, percorribile, libero da intralci visivi. L'arredamento è lineare, di un'essenzialità inoppugnabile, eppure non fragile, fatto di rettangolo e parallelepipedi, monoliti e spigoli vivi. Per tutti i progetti, linearità e chiarezza di componenti, forme e percorsi, luce ed ombra, sono alla base dell'ispirazione, puntando alla semplicità dell'eleganza.

Obiettivo: Fornire un servizio globale che va dal contratto iniziale alla realizzazione dell'opera, fino ad ogni piccolo dettaglio che ne rende valore. Tutto ciò è reso possibile da precisi punti di forza: ricerca, assistenza, consulenza e progettazione avanzata