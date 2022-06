Simone Battistotti

Funzionalità - Unicità - Armonia

questi sono i tre capisaldi del mio lavoro. Ogni mia creazione deve essere funzionale alla sua vivibilità e al suo utilizzo;unica perché ogni progetto è unico a se stesso: una creazione per ogni cliente;armonica poiché cerco l'equilibrio tra materiali, stili, forme e colori.

Ascolto

per la buona riuscita di un progetto per me è fondamentale ascoltare attentamente le esigenze e i desideri dei Clienti.Da un ascolto empatico deriva la realizzazione su carta dei sogni delle persone.