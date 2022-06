" T_C_Interior_Design___" lo studio si occupa nel progettare e realizzare ambienti su misura , arreda gli spazi interni ed esterni , lavorando con i committenti per trasformare le loro idee in progetti personalizzati e unici , sia nell'arredo di singoli ambienti sia nel servizio chiavi in mano grazie ad un Team composto da : Interior Design , Design , Grafici , Geometri e grazie alla collaborazione di ditte selezionate del settore edile , esperti mastri e artigiani .Tiziano Casesa si occupa anche nel progettare oggetti di Design , sia personalizzati per i singoli ambienti ma anche oggetti per un pubblico più vasto . La Sedia Estetica diventa l'oggetto di Design più conosciuto dell'Autore , una sedia rivestita in Parquet con listelli di Rovere ( Prima sedia al Mondo in Parquet ) , La sedia anno 2014 è stata esposta al Fuori Salone di Milano e pubblicata in diverse riviste di Design ; Ultimo oggetto creato è il POUF-T , uno sgabello con porta rivista ma girandolo diventa un Tavolino con reggi bicchieri di diverse misure o porta vaso e grazie ad una scanalatura è anche un porta cellulare .