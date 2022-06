Nato a Roma il 18 Novembre 1958, Pietro Renzi sviluppa fin da giovane

una passione per l’architettura e per le costruzioni, avvicinandosi da subito anche alla lavorazione del legno. All’età di 20 anni inizia i suoi studi presso la facoltà di architettura di Valle Giulia a Roma. Negli anni ’80, a causa di contrasti politici abbandona momentaneamente l’università spingendosi in Libia, dove vivrà per due anni lavorando come assistente per la costruzione della “TOWNSHIP” nel golfo Sirte. Nel 1982 prosegue i suoi studi presso l’Università di Pescara, collaborando contemporaneamente con l’Arch. Tommasi a Roma. Attraverso questa collaborazione matura il suo stile architettonico, segnato da una forte vena razionalista, accompagnata da una continua ricerca e sperimentazione nei riguardi dei materiali e dei dettagli che può essere riassunta nella frase “pensare semplice è molto complicato”. Terminati gli studi amplia la sua formazione lavorando tra Stati Uniti, Emirati Arabi e Sultanato dell’Oman per poi tornare a Roma dove inizierà la sua carriera tra lavori privati e consulenze con architetti della scena romana degli anni 90’. Nel 1998 incontra l’Arch. Francesco Lotito con cui avrà inizio una collaborazione che durerà fino ad oggi. Nel 2001 viene fondata la Pietro Renzi & Partners Architects, società specializzata nel campo delle ristrutturazioni ed esecuzione lavori. Nel 2003 viene fondata la Pietro Renzi Architetti Associati,società dedicata alla progettazione architettonica. Questi anni vedranno la realizzazione di importanti progetti pubblici, tra cui il preliminare per la riqualificazione dell’immobile della Zecca di stato a piazza Verdi (Roma), e progetti privati chiavi in mano che gli permetteranno di specializzarsi nella progettazione di arredi ed illuminazione, iniziando rapporti con alcune falegnamerie, fino ad acquisire la OREM falegnameria. Nel 2008 consegue il master in progettazione architettonica presso la “Miami International University”. Gli anni successivi vedranno confluire la società Pietro Renzi & Partners Architects e Orem nella LEGNOCEMENTO, specializzata nella progettazione e realizzazione “tailor made”.