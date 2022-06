Product, interior designer e street artist, si laurea alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Nel percorso formativo ha avuto modo di arricchirsi di esperienze accademiche e professionali in Italia ed all’estero, spaziando dal product all' interior design fino alla grafica. Comincia la sua carriera professionale collaborando con diversi designer e studi di progettazione (tra cui William Sawaya, Mario e Claudio Bellini e lo studio Lorenz-Kaz). Successivamente inizia la sua carriera individuale partecipando al Salone Satellite, presentando la sua prima collezione di oggetti. Parallelamente, in ambito accademico, ha maturato diverse esperienze come cultore della materia alla Facoltà del Design al Politecnico di Milano per vari corsi di progettazione e workshop con importanti aziende. Attualmente il suo lavoro si divide tra progetti di interior, collaborazioni con aziende di design (DOMITALIA, MINIFORMS, MIRABELLO, EMMEI, F2DESIGN, ANTONIO LUPI) e l'attività di street artist, contaminando le diverse discipline traendone reciproca ispirazione.