Siamo un team composto da 15 professionisti, architetti, ingegneri e

designer , in grado di garantire la massima qualità ed efficienza in ogni fase ed aspetto del processo edilizio, dalla progettazione alla realizzazione. L’esperienza acquisita in 32 anni di attività , con oltre 800 progetti realizzati con successo nel territorio , ci permette di essere un partner concreto e di alta qualità in ogni ambito del costruire. abbiamo oggi particolari capacità, dalla progettazione al recupero , da interventi residenziali di pregio di grandi e piccole dimensioni, alla progettazione di complessi commerciali ed industriali, dal recupero alla riqualificazione di ambuti dismessi ai restauri conservativi. La competenza acquisita in questi anni ci ha permesso di comprendere come le esigenze della progettazione contemporanea siano profondamente mutate. Qualità, Tempistica, professionalità e rapporto umano hanno assunto un ruolo primario nello sviluppo di ogni progetto. Nel 2008 Studio C+T associa l’Ingegnere Gianluca Calzini, specialista di primo livello nella progettazione strutturale , e nel controllo della realizzazione, così oggi attraverso la crescita costante del nostro Team siamo in grado di offrire una progettazione contemporanea, sostenibile ed attenta alle esigenze. Miscelare le competenze nei diversi settori all’interno dello Studio è diventato per noi un elemento di primaria importanza , che ci permette il controllo completo e la gestione in ogni sua fase , garantendo uno sviluppo lineare e totale del progetto per il raggiungimento dell’obiettivo. La consulenza, la redazione del Business Plan, la progettazione architettonica e strutturale ad ogni scala, l’attento controllo sulla realizzazione, la grafica, l’interior design ed il light design , rappresentano per noi elementi di un unico percorso.