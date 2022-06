Davide Teli ARCHITETTO

Davide Teli si è laureato in Progettazione Architettonica e Urbana presso il Politecnico di Milano, con una tesi specialistica incentrata sulla progettazione di un rifugio tecnologico e sostenibile in alta Valle Brembana. Dal 2003 ha collaborato presso alcuni studi di architettura, dove si è occupato della progettazione di nuovi edifici e della definizione di pratiche edilizie riguardanti progetti di ristrutturazione, anche di edifici vincolati. Ha inoltre maturato una significativa esperienza come interior designer, definendo anche arredi su misura rispetto alle specifiche esigenze funzionali del cliente. Nel 2014 partecipa e supera il casting di CasaFacile Italia a viene pubblicato sulla rivista con un articolo a lui dedicato. Vive e lavora tra Milano, Bergamo e Trezzo sull’Adda.