Francesca Bonorandi, architetto e visual designer * fonda lo studio nel 1981 a Monza e all'inizio si occupa soprattutto di immagine aziendale coordinata per piccole e medie aziende, specializzandosi successivamente in comunicazione web.Si affiancano poi la progettazione nel campo del design industriale ( sistemi di pagamento, distribuzione automatica, lampade, progetti industriali, etc) e soprattutto nell’architettura e nell'interior design, con interventi di ristrutturazione e arredo residenziali e industriali.

Una piccola struttura flessibile con una rete di professionisti e collaborazioni spesso decennali che coprono tutte le professionalità, dalla progettazione alla realizzazione: oltre trent’anni di progetti, idee, esperienze, successi e ripensamenti. Perchè le idee non nascono a caso, sono frutto di colpi di genio ma, più spesso, di quotidiana applicazione, metodo e rigore, passione e professione. La cura dei dettagli, l'amore per i materiali e un rispetto quasi ossessivo per funzionalità e praticità, nonché per le abitudini, le esigenze, i gusti del cliente sono le peculiarità del modus operandi dell'arch. Bonorandi, che segue personalmente ogni progetto, dalle prime fasi sino alla direzione del cantiere e, ove richiesto, alla scelta di arredi e corredi.

*Univ. degli studi di Milano, Laurea quinquennale in architettura con specializzazione in restauro e conservazione dei beni architettonici, Scuola Politecnica di Design di Milano, specializzazione in Visual design