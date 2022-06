Progettazione architettonica a tutte le scale e ricerca sui temi del progetto e della storia di architettura sono i due percorsi intrecciati in cui si svolge la mia attività.

Architetto, dopo la laurea al Politecnico di Bari, conseguo il Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica. Dal 2011 sono docente di Progettazione Architettonica del Politecnico di Bari, nei corsi di laurea di Architettura ed Ingegneria.

La mia attività di ricerca è documentata dalla partecipazione a convegni internazionali e da numerose pubblicazioni scientifiche, ultima delle quali la monografia "Spazio, forma e struttura nelle architetture di Guarino Guarini", edita da Gangemi Editore.

L'attività di progettista si svolge attraverso la partecipazione a concorsi di progettazione, con premi e riconoscimenti, e attraverso incarichi professionali in particolare in ambito residenziale.

Premi in concorsi di progettazione:

2012: Concorso di idee per la riqualificazione ambientale ed il riuso

delle cave dismesse in località S. Antonio – comune di San Pancrazio Salentino (Br) – partecipazione in qualità di progettista con F. Scricco Progetto 2° classificato

2007: Concorso internazionale di progettazione “Nuovo museo archeologico provinciale di Bari nel convento di Santa Scolastica” – Bari – partecipazione in qualità di collaboratore con proff. C. D’Amato e P. Marconi. Progetto 3° classificato

2007: Concorso nazionale di idee “Riqualificazione urbana della piazza Largo Grotte ed immobili prospicienti” - Andria (BA) – partecipazione in qualità di progettista con F. Scricco, M. Orsini, M. Stigliano, N. Petruzzelli, N. Sacco. Progetto segnalato

2007: Concorso nazionale di idee “Riqualificazione urbana tematica del centro storico di San Martino d‘Agri” - San Martino d’Agri (PZ) – partecipazione in qualità di progettista con F. Scricco, M. Orsini, M. Stigliano, N. Petruzzelli, N. Sacco. Progetto 1° classificato