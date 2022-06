Obiettivi principali: Recupero e design!

Sono questi i caratteri che vogliono rendere SfyDesign il marchio che soddisfa l’esigenza di dare nuova vita a ciò che si reputa ormai inutile, rendendo il nuovo oggetto protagonista del mondo del quale prenderà parte, grazie alla reinterpretazione dal punto di vista della forma e della destinazione d’uso. La filosofia del brand sposa il concetto dell’ eco-sostenibilità nei termini del risparmio attraverso il recupero dei materiali, che diventano materia stessa per le creazioni. Il brand è rivolto a chi, volendo dare un’impronta diversa al luogo in cui vive o lavora, desidera equilibrio, semplicità negli elementi, novità, ma sopratutto originalità. SfyDesign vuole essere un brand mutevole per il soddisfacimento di particolari e personali esigenze, conformandosi a quello che è il mondo che ci circonda e le potenzialità che esso ci offre.