Studio / Office

Lo Studio è a tua disposizione in ambito italiano o europeo per: Progettazione e recupero degli spazi esterniProgettazione, restauro e ristrutturazione edificiRilievo di siti, edifici, quadri conoscitiviPratiche comunali, perizie tecniche, pratiche catastaliAttestato di Prestazione EnergeticaSicurezza nei Cantieri e Direzione LavoriTi assistiamo nella ricerca, adattamento del luogo dove vuoi abitare o lavorare. Ti assistiamo nel selezionare terreni o immobili di tuo interesse. Specializzazioni: aree a vincolo paesaggistico e immobili di pregio storico-architettonico Contattaci per ricevere informazioni sull'offerta dei nostri servizi: i preventivi sono gratuiti In Italy and in Europe, the Office is at your disposal to: Design and recovery of outdoor spacesDesign, restoration and renovation buildingsSites and buildings surveys, cognitive frameworksCommunal practices, technical appraisals, land registry proceduresCertificate of Energy PerformanceSafety in Yards and Works ManagementWe assist you in finding, adapting the place where you want to live or work. We assist you in selecting land or buildings of interest. Specializations: valuable landscape areas and valuable historic and architectural buildings Contact us to receive information about our services: the price statements for free