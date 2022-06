Curiosità, rigore e passione per la ricerca caratterizzano da 40 anni il lavoro dello studio Favaretto&Partners, specializzato in industrial design e progettazione architettonica. Fondato nel 1973 come Studio Favaretto ha sviluppato, sin dagli anni ’80, una lunga esperienza in Italia e all’estero,

consolidando rapporti duraturi con prestigiose realtà produttive ,insieme alle quali ha condotto l’intero processo di industrializzazione per gran parte dei progetti ricevendo numerosi riconoscimenti per gli stessi. Pertinenza nell’applicazione dei materiali, precisione progettuale e ricerca per l’innovazione, di forma e di funzione, caratterizzano da sempre l’approccio di Favaretto&Partners. Grazie alla competenza tecnica e alla passione per la sperimentazione, l’attività dello studio spazia in diversi ambiti dell’industrial design, dalla telefonia al furniture (sedute, illuminazione, imbottiti), dal medicale fino ai complementi per la casa. In particolare si è specializzato nella progettazione, prototipazione e industrializzazione di mobili per l’ufficio, sedute tecniche (operative, direzionali) e sistemi per collettività anticipando, in alcuni casi, linguaggi progettuali in seguito accolti e praticati anche da altri designer e produttori. Favaretto&Partners sostiene e pratica i principi del Design for All, dichiarazione accettata dalla Commissione Europea e promossa dall’IIDD (Istituto Italiano Design Disabilità oggi DFA Italia), a favore di una prassi progettuale che ha l’obiettivo di garantire l’accessibilità di luoghi e oggetti alla più ampia gamma di utenti.