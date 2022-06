Fondato dall’Arch. Patrizia Barbieri oltre 25 anni fa.

Nel corso della sua storia lo Studio Greenarchitettura si è occupato di progettazione architettonica, di edilizia residenziale pubblica e privata, di ristrutturazione e restauro edilizio, di interior design. Una particolare attenzione è dedicata all'uso di materiali e tecnologie ecocompatibili, alla sostenibilità dei progetti ed alla bioarchitettura. Lo Studio è composto da tre architetti ed è in grado di seguire il cliente dalla fase urbanistica all’abitabilità e di proporsi non solo come progettista architettonico, ma anche come unico interlocutore e coordinatore delle varie figure professionali coinvolte nel progetto. Lo Studio dedica la massima attenzione ai propri clienti, al fine di accrescere la loro soddisfazione.